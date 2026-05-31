LPI-SLF: Zeugensuche nach Graffitischmiererei

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 11:20 Uhr ereignet sich auf der Landstraße 3002 ein Verkehrsunfall bei welchem 4 Personen leicht verletzt wurden. Hierbei befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Landstraße von Gefell in Richtung Schleiz. Am ersten Abzweig nach Göttengrün hatte er die Absicht nach links abzubiegen. Dabei übersah er jedoch einen Tesla, welcher im Begriff war mehrere Fahrzeuge zu ...

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