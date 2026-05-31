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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Graffitischmiererei

Rudolstadt (ots)

Im der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Rudolstädter Oststraße die Wand eines Firmengebäudes einer Spedition großflächig beschmiert. Auf der Länge von 21 Metern brachten Unbekannte die bunten Buchstaben an, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Unter der Vorgangsnummer 0133699 nimmt die Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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