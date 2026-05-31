LPI-SLF: Baugerät entwendet

Saalfeld (ots) - Gestern kam es gegen 12.30 Uhr zwischen Saalfeld und Arnsgereuth in einem Waldstück oberhalb der Feengrotten zu einem Vegetationsbrand. Das Feuer breitete sich zeitweise auf einer Fläche von etwa 50 x 100 Metern aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand im Laufe des Donnerstagabends gelöscht werden. Bislang liegen keine Hinweise zur Brandentstehung vor. Die Polizei bittet daher Zeugen, die ...

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