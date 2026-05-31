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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baugerät entwendet

Steinach (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag Abend bis Freitag Morgen einen massiven Baggermeißel. Dieser war auf einem Anhänger abgelegt, welcher an einem Waldweg im Bereich Silbersattel Steinach stand. Ein Abtransport kann nur mittels Transporter oder Lkw erfolgt sein. Personen, welche im betreffenden Zeitraum entsprechende verdächtige Bewegungen im genannten Bereich festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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