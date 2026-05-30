Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Oppurg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der B281 zwischen Oppurg und Pößneck ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt wurden. Hierbei fuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer mit seiner Beifahrerin in seinem Toyota hinter einem Lkw in Richtung Pößneck. Am Abzweig nach Nimritz beabsichtigte der Lkw nach links abzubiegen. Er musste wegen Gegenverkehr jedoch halten. Dies bemerkte der Toyotafahrer und bremste ab. Eine 20-jährige Opelfahrerin bemerkte dies zu spät und versuchte noch nach rechts auszuweichen. Dies reichte jedoch nicht ganz, sodass sie mit dem Toyota und auch mit der Leitplanke kollidierte. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus zur Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

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