Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Personenschaden

Saalfeld (ots)

Gestern kam es gegen 12:30 Uhr in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Abfahrt der Bundesstraße 85 in Richtung Stadtmitte. Ein 65-jähriger Mann fuhr aus der Industriestraße heraus und wollte auf die B85 auffahren. Hierbei übersah der Mann die vorfahrtsberechtigte Frau, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 82-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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