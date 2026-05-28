Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand von zwei Gartenhütten in Kleingartenanlage

Soneberg (ots)

Gestern Abend kam es in einer Kleingartenanlage im Bereich der Bettelhecker Straße in Sonneberg zum Brand einer Gartenhütte. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer an der Gartenhütte aus und zerstörte diese vollständig. Auch eine angrenzende Nachbarhütte wurde erheblich beschädigt, sodass von einem insgesamt hohen Sachschaden ausgegangen wird. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Ebenso ist die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens bislang nicht bekannt. Der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld wird sich dem Vorfall annehmen, um die Hintergründe des Brandgeschehens zu untersuchen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 sowie unter Nennung des Aktenzeiches 0131003 in Verbindung zu setzen.

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