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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Supermarkt - Täter flüchten ohne Beute

Neustadt an der Orla (ots)

In einem Supermarkt in der Straße "Zum Festplatz" in Neustadt an der Orla kam es gestern kurz nach 14:00 Uhr zu einem Diebstahl. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, verließen zwei bislang unbekannte Täter den Markt mit prall gefüllten Einkaufswagen, ohne die darin befindliche Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter bemerkte die Tat und nahm die Verfolgung der Flüchtigen auf. Die Täter flüchteten über die Triptiser Straße. Aufgrund der Gegebenheiten ließen sie schließlich die Einkaufswagen mit dem Diebesgut im Wert von rund 500 Euro zurück. Anschließend stiegen die beiden in ein nahe einer Tankstelle wartendes Fahrzeug ein und entfernten sich in unbekannte Richtung. Das zurückgelassene Diebesgut konnte dem Markt wieder zugeführt werden. Der Mitarbeiter hatte Fotos vom Fahrzeug sowie den Tätern gefertigt, die aktuell ausgewertet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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