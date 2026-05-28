Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Geschäft - Zeugen verfolgen Täter

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr in einem Geschäft im Bereich Mittlerer Watzenbach zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann entwendete Waren im Wert von knapp 60 Euro und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte die Tat und nahm die Verfolgung des Täters auf. Zwei unbeteiligte Zeugen wurden auf das Geschehen aufmerksam und unterstützten die Nachfahrt mit ihrem Fahrzeug. Am Kreisverkehr Beulwitzer Straße / Mittlerer Watzenbach konnten sie den Flüchtigen schließlich stellen. Dabei kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Täter um sich schlug und sich gegen das Festhalten wehrte. Letztlich gelang ihm die Flucht in Richtung Beulwitz. Das Diebesgut konnte jedoch durch die beiden Zeugen gesichert und anschließend dem Markt zurückgegeben werden. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich etwa 30 bis 40 Jahre alt unterwegs mit einem blauen Fahrrad bekleidet mit dunkler kurzer Hose, dunklen Turnschuhen sowie einer bunten, dünnen Jacke Die Polizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Angabe der Vorgangsnummer 0130445 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

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