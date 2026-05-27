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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit leichtverletztem E-Roller-Fahrer

Sonneberg (ots)

In Sonneberg kam es gestern gegen 18.30 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu einem Unfall. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem PKW die Straße in Richtung der Neustadter Straße entlang. Ein 17-Jähriger kam mit seinem E-Roller vom Bahnhofsplatz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren und stieß dann mit der Entgegenkommenden zusammen. Der 17-Jährige wurde leichtverletzt und an seine Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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