Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unfall mit leichtverletztem E-Roller-Fahrer
Sonneberg (ots)
In Sonneberg kam es gestern gegen 18.30 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zu einem Unfall. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem PKW die Straße in Richtung der Neustadter Straße entlang. Ein 17-Jähriger kam mit seinem E-Roller vom Bahnhofsplatz entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren und stieß dann mit der Entgegenkommenden zusammen. Der 17-Jährige wurde leichtverletzt und an seine Mutter übergeben.
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