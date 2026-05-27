Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: PKW fährt gegen Baum
Bad Blankenburg (ots)
Ein 20-Jähriger wurde gestern Morgen durch einen Unfall verletzt. Der junge Mann war gegen 06 Uhr auf der Bundesstraße 85 von Bad Blankenburg kommend in Richtung Rudolstadt/ Schwarza unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er dann von der Straße ab und stieß frontal mit einem Baum an Fahrbahnrand zusammen. Der 20-Jährige wurde schwerverletzt und ins Krankenhaus gebracht, an seinem PKW entstand Totalschaden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie zur Bergung des Unfallfahrzeugs mit einem Abschleppunternehmen kam es zur halbseitigen Straßensperrung.
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