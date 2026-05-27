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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Roller

Unterwellenborn (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Rollerfahrer kam es gestern Abend in Unterwellenborn. Gegen 17 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem PWK auf der Zollhäuser Straße unterwegs und wollte in Richtung des Norma-Supermarktes abbiegen. Dies bemerkte der dahinter fahrende 18-Jährige zu spät, bremste abrupt um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz wurde er leichtverletzt und nach Begutachtung durch den Rettungsdienst aus den Maßnahmen entlassen. Der Roller rutschte gegen das Heck des VW sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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