Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Roller

Unterwellenborn (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Rollerfahrer kam es gestern Abend in Unterwellenborn. Gegen 17 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem PWK auf der Zollhäuser Straße unterwegs und wollte in Richtung des Norma-Supermarktes abbiegen. Dies bemerkte der dahinter fahrende 18-Jährige zu spät, bremste abrupt um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam dadurch zu Fall. Durch den Sturz wurde er leichtverletzt und nach Begutachtung durch den Rettungsdienst aus den Maßnahmen entlassen. Der Roller rutschte gegen das Heck des VW sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

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