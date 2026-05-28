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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aufgeklärt - Gestohlenes Handy sichergestellt

Rudolstadt (ots)

Ein Diebstahl konnte am gestrigen Nachmittag in Rudolstadt aufgeklärt werden. Kurz nach 13:00 Uhr befand sich ein 35-Jähriger in einem Geschäft in der Marktstraße. Während eines Gesprächs mit einem Mitarbeiter wurde sein auf dem Tresen abgelegtes Mobiltelefon durch einen zunächst unbekannten Täter gestohlen.

Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl und nahm zunächst selbst die Verfolgung des Täters auf. Im Laufe des Nachmittags konnte er den Tatverdächtigen erneut feststellen und informierte die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten daraufhin einen 39-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen. Das entwendete Mobiltelefon wurde aufgefunden und dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Mit dem 39-Jährigen wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Zum Tatgeschehen liegt eine Videoaufzeichnung vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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