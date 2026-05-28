Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerverletzte Mopedfahrerin nach Verkehrsunfall

B94 Kirschkau (ots)

Gestern Abend kam es kurz nach 22:00 Uhr auf der Bundesstraße 94 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. Die Jugendliche war mit ihrem Moped von Kirschkau in Richtung Lössau unterwegs und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 19-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies offenbar nicht und setzte zeitgleich zum Überholen an. In der Folge kam es während des Abbiegevorgangs zum seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 15-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für den beteiligten Pkw musste ein Abschleppunternehmen eingesetzt werden. Das beschädigte Moped wurde durch Angehörige der Jugendlichen geborgen. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu einer Sperrung der Bundesstraße. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen konnte bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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