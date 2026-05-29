LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15 -Jähriger

Neustart an der Orla (ots) - Seit dem Vormittag gegen 10.30 Uhr kommt es in der Ernst-Thälmann-Straße in Neustadt an der Orla zu einem großen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Hausbrandes. Das Gebäude, in welchem sich u.a. eine Apotheke sowie eine Praxis befinden, wurde nach ersten Einschätzungen völlig zerstört- die Feuerwehr ist auch gegen 14.00 Uhr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein ...

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