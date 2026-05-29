Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15 -Jähriger
Pößneck (ots)
Die seit dem 17.05.2026 vermisste 15-Jährige aus Pößneck ist wohlbehalten in ihre Einrichtung zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.05.2026 wird somit zurückgenommen.
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