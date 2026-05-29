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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Neustadt an der Orla (ots)

Zum Brand von gestern Vormittag in Neustadt an der Orla laufen derzeit Ermittlungen zur Ursache des Feuers, es besteht der Verdacht der Fahrlässigen Brandstiftung durch den Einsatz eines Unkrautvernichters. Mehrere Gebäude wurden durch den Brand teils schwer beschädigt bzw. zerstört. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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