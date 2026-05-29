Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Ermittlungen zur Brandursache dauern an
Neustadt an der Orla (ots)
Zum Brand von gestern Vormittag in Neustadt an der Orla laufen derzeit Ermittlungen zur Ursache des Feuers, es besteht der Verdacht der Fahrlässigen Brandstiftung durch den Einsatz eines Unkrautvernichters. Mehrere Gebäude wurden durch den Brand teils schwer beschädigt bzw. zerstört. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.
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