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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit 4 Leichtverletzten

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 11:20 Uhr ereignet sich auf der Landstraße 3002 ein Verkehrsunfall bei welchem 4 Personen leicht verletzt wurden. Hierbei befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Landstraße von Gefell in Richtung Schleiz. Am ersten Abzweig nach Göttengrün hatte er die Absicht nach links abzubiegen. Dabei übersah er jedoch einen Tesla, welcher im Begriff war mehrere Fahrzeuge zu überholen. Dadurch kam es im Abbiegevorgang zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der VW in den Abzweig Göttengrün geschleudert und um 180 Grad gedreht wurde. Der Tesla kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Rapsfeld zum Stehen. Sowohl der 39-jährige Fahrer des Tesla, als auch sein 41-jähriger Beifahrer und die beiden Insassen im VW wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurden alle zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Für die Unfallaufnahme war die Landstraße etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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