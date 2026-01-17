PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, zwischen 06:30 Uhr und 13:15 Uhr, kam es in der Marktstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand in einer Parklücke abgestellten VW Golf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

