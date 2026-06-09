PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto an Grenze stillgelegt

Zittau (ots)

08.06.2026 | 19:35 Uhr | Zittau

Am Abend des 8. Juni 2026 reiste ein Autofahrer in Zittau aus Polen kommend nach Deutschland ein, ohne dass sein Ford Focus für den Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum versichert war.

Die Bundespolizei stoppte den 32-jährigen Polen um 19:35 Uhr in der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße. Laut Fahndungsnotierung war das Fahrzeug durch Entstempelung der Kennzeichenschilder stillzulegen. Der Fahrer muss sich nun wegen seines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Landespolizei wird die Ermittlungen übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:25

    BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

    Zittau (ots) - 07.06.2026 | 01:30 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am 7. Juni 2026 auf der B 178n bei Zittau einen türkischen Autofahrer kontrolliert, der aus Polen eingereist war. Der 55-jährige Mann legte den Beamten einen falschen slowakischen Führerschein vor. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ebersbach ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:25

    BPOLI EBB: Über Gleise abgekürzt

    Demitz-Thumnitz (ots) - 05.06.2026 | 17:50 Uhr | Demitz-Thumnitz ...haben am 5. Juni 2026 zwei jugendliche Schwestern am Bahnhaltepunkt Demitz-Thumitz, nachdem sie aus ihrer Regionalbahn aus Bischofswerda ausgestiegen waren. Eine Bundespolizeistreife hatte den Vorfall um 17:50 Uhr gesehen und die 11- sowie 13-jährigen deutschen Mädchen zur Rede gestellt. Sie wurden über die Gefährlichkeit ihres Handelns belehrt und an den Vater übergeben. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:25

    BPOLI EBB: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

    Neugersdorf (ots) - 07.06.2026 | 07:00 Uhr | Neugersdorf Am 7. Juni 2026 um 07:00 Uhr kontrollierten Ebersbacher Bundespolizisten auf der S 148 bei Neugersdorf einen tschechischen PKW. Am Steuer saß ein 49-jähriger Tscheche, welcher keinerlei Personaldokumente vorweisen konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann in Deutschland kein Fahrzeug fahren darf. Eine Anzeige wurde gefertigt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren