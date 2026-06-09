Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto an Grenze stillgelegt

Zittau (ots)

08.06.2026 | 19:35 Uhr | Zittau

Am Abend des 8. Juni 2026 reiste ein Autofahrer in Zittau aus Polen kommend nach Deutschland ein, ohne dass sein Ford Focus für den Betrieb im öffentlichen Verkehrsraum versichert war.

Die Bundespolizei stoppte den 32-jährigen Polen um 19:35 Uhr in der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße. Laut Fahndungsnotierung war das Fahrzeug durch Entstempelung der Kennzeichenschilder stillzulegen. Der Fahrer muss sich nun wegen seines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Landespolizei wird die Ermittlungen übernehmen.

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