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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 15.30 Uhr, bis Montag (01.06.2026), 07.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter diverse Fahrzeuge.

Der Täter beschädigte diverse geparkte Autos auf einem Parkplatz in der Memminger Straße. Unter anderem wurden Scheiben eingeschmissen und der Lack der Autos wurde zerkratzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 40.000EUR.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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