BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt

Demitz-Thumnitz (ots) - 05.06.2026 | 17:50 Uhr | Demitz-Thumnitz ...haben am 5. Juni 2026 zwei jugendliche Schwestern am Bahnhaltepunkt Demitz-Thumitz, nachdem sie aus ihrer Regionalbahn aus Bischofswerda ausgestiegen waren. Eine Bundespolizeistreife hatte den Vorfall um 17:50 Uhr gesehen und die 11- sowie 13-jährigen deutschen Mädchen zur Rede gestellt. Sie wurden über die Gefährlichkeit ihres Handelns belehrt und an den Vater übergeben. Rückfragen bitte an: ...

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