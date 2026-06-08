Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer mit falschem Führerschein gestoppt
Zittau (ots)
07.06.2026 | 01:30 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei hat am 7. Juni 2026 auf der B 178n bei Zittau einen türkischen Autofahrer kontrolliert, der aus Polen eingereist war. Der 55-jährige Mann legte den Beamten einen falschen slowakischen Führerschein vor. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.
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