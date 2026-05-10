PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl eines E-Bikes +++ Körperliche Auseinandersetzung +++ Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Hofheim (ots)

1.Diebstahl eines E-Bikes, Rheingaustraße, Hofheim, Freitag, 08.05.2026, 15:00 Uhr bis Samstag, 09.05.2026, 18:00 Uhr.

(md)Fahrraddiebe waren zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend in Hofheim Marxheim zugange. Aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Rheingaustraße wurde durch unbekannte Täter ein hochwertiges, grünes Cube Hollandrad samt Ladekabel entwendet. Möglicherweise betraten die oder der Täter das Mehrfamilienhaus über den Haupteingang und gelangte so in das Kellerabteil wo das Fahrrad im Gesamtwert von knapp 3000 Euro entwendet wurde.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2.Körperliche Auseinandersetzung, Bahnhofsplatz, Hattersheim, Samstag, 09.05.2026, 20:40 Uhr

(md)Am Samstagabend kam es am Bahnhof Hattersheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Fahrgästen der S-Bahn. Nach bisherigen Ermittlungen eskalierte ein zunächst verbaler Streit beim Aussteigen der Personen zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 33-jähriger Mann aus Hattersheim wurde durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Der unbekannte Täter soll etwa 50 Jahre alt sein, eine Glatze haben und eine schwarze Hose, ein gelb-grünes T-Shirt sowie eine schwarze Joggingjacke getragen haben. Dieser entfernte sich anschließend Richtung Bergstraße.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die zuständige Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

3. Fußgängerin angefahren und schwer verletzt, Hauptstraße, Eschborn, 10.05.2026, 11:15 Uhr.

(md)Am heutigen Sonntagmorgen kam es an einem Fußgängerüberweg im Bereich Hauptstraße / Escherplatz in Eschborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Ersten Ermittlungen zu Folge übersaht der Radfahrer möglicherweise die querende Rentnerin und stieß mit dieser zusammen. Durch den Sturz zog sich die 87-jährige Eschbornerin schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt, benötigte jedoch keine weitere Behandlung.

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