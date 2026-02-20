Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Bulmke-Hüllen.

Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr am Donnerstag, 19. Februar 2026, die Polizei alarmiert, weil ein stark blutender Mann in der Straße Auf Böhlingshof auf dem Boden lag. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 41-jährigen Mann aus Gelsenkirchen sowie auf einen 38-Jährigen aus Ennepetal. Sie waren offenbar zuvor in Streit mit dem verletzten 39-Jährigen aus Dortmund geraten. Beide Männer wurden von den Beamten mit zur Wache genommen. Der 41-Jährige steht unter Verdacht, dem Dortmunder die Verletzung zugefügt zu haben.

Der 39-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und danach zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell