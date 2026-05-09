PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 55-jährigen Frau aus Kriftel vom 09.05.2026
Hofheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 55-jährigen Vermissten aus Kriftel, vom 09.05.2026 um 08:05 Uhr, kann eingestellt werden. Die Frau wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizeistation Hofheim bedankt sich für die hohe Einsatzbereitschaft aller eingebundenen Einsatzkräfte und die Unterstützung aus der Bevölkerung.
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