PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in ein Einfamilienhaus +++ Verkehrsunfallflucht +++ Diebstahl aus Fahrzeug

Hofheim (ots)

1.Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Flörsheim, Wickerer Straße, Donnerstag, 07.05.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 08.05.2026, 10:00 Uhr

(dg) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich in Flörsheim unbekannte Täter in der Zeit von 20:00 Uhr bis 10:00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Einbrecher gelangten über die Hauseingangstür in das Gebäude. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Diebe sämtliche Räume nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verließen sie das Einfamilienhaus und flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Tat werden von der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

2.Verkehrsunfallflucht,

Hofheim am Taunus, Parkplatz Am Untertor, Freitag, 08.05.2026, zwischen 09:03 und 09:10 Uhr

(dg)Am Freitag kam es in Hofheim am Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Besitzerin eines BMW X1 stellte ihr Fahrzeug um 09:03 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Höhe der Hausnummer 2 ab. Als sie um 09:10 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an dem hinteren Beifahrertür. Vermutlich entstand der Schaden durch einen einparkenden Pkw. Dieser entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 2500EUR.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3.Diebstahl aus Fahrzeug,

Bad Soden am Taunus, Hasselstraße 50, Freitag, 08.05.2026, 11:08 Uhr bis 11:15 Uhr

(dg)Unbekannte entwenden Bauchtasche aus unverschlossenem Fahrzeug.

Am Freitag um 11:08 Uhr wurde eine ältere Frau auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in Bad Soden von einer unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt, als diese sich gerade an ihrem Fahrzeug befand. Während des Gespräches wurde eine Bauchtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Die unbekannte Person wird als männlich, ca. 30-40 Jahre alt, südländischer Phänotyp und Bart beschrieben. Außerdem soll er eine blaue Jeans und eine dunkelblaue Collegejacke getragen haben.

Hinweise auf die Tat oder den Täter werden von der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

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