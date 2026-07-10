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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendiebstahl in der Mainzer Altstadt - Drei Tatverdächtige gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr kam es in einem Kaufhaus in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Ein Ladendetektiv verständigte über den Notruf die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie drei Tatverdächtige Parfums entwendeten und anschließend das Kaufhaus verließen. Während er den Personen folgte, übermittelte er der Polizei fortlaufend deren aktuellen Standort.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte die drei Tatverdächtigen schließlich in der Emmeranstraße auf Höhe der Klarastraße einer Kontrolle unterziehen.

Nach Angaben des Ladendetektivs konnte dieser über die Videoüberwachungsanlage beobachten, wie einer der Tatverdächtigen die Diebstahlssicherung eines Parfums entfernte und dieses an einen Begleiter übergab. Dieser steckte das Parfum in seine Hosentasche. Im weiteren Verlauf entfernte derselbe Tatverdächtige die Diebstahlssicherung eines weiteren Parfums und verstaute dieses in einer mitgeführten Einkaufstüte. Anschließend verließen die drei Personen gemeinsam das Kaufhaus, ohne die Ware zu bezahlen.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten die entwendeten Parfums aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Parfum befand sich in einer Bauchtasche, das zweite in der mitgeführten Einkaufstüte.

Der Ladendetektiv sprach gegen alle drei Tatverdächtigen ein einjähriges Hausverbot aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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