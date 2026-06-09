POL-PPRP: Brand eines Müllfahrzeuges
Schifferstadt (ots)
Am gestrigen Montag (08.06.2026) geriet aus bislang ungeklärter Ursache gegen 14 Uhr ein Müllfahrzeug während des Betriebs in der Bahnhofstraße in Brand. Daraufhin fuhren die Müllentsorger den Wagen in Richtung L454, wo sie den brennenden Müll auf dem Asphalt entluden. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug und den in Brand geratenen Müll. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 230.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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