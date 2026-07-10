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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zwei Tatverdächtige kontrolliert

Mainz (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Personen in der Kaiserstraße in Mainz eine Hauswand mit Graffiti besprühen würden.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten vor Ort ein frisch aufgesprühtes Graffiti an einer Hauswand fest. Unmittelbar davor konnten zwei junge Männer angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle führten sie mehrere Spraydosen sowie Handschuhe mit sich.

Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass die beiden Männer für die Sachbeschädigung verantwortlich sein könnten. Die mitgeführten Spraydosen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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