PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg +++ Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte +++ Versuchter Einbruch in Lindenholzhausen

Limburg (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hadamar, Alte Chaussee, Dienstag, 16.06.2026, 07:20 Uhr bis 08:10 Uhr

(je)Am Dienstagmorgen kam es in einem Einfamilienhaus in Hadamar zu einem Einbruchsdiebstahl. Zwischen 07:20 Uhr und 08:10 Uhr verschafften sich vier unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Alte Chaussee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Wertgegenstände und Schmuck entwendet. Es liegen Videoaufzeichnungen vor, auf denen die Täter zu erkennen sind. Einer der Täter war maskiert, trug eine schwarze Kapuzenjacke, weiß-schwarze Arbeitshandschuhe, eine schwarze Jogginghose und schwarz-weiße Sneaker. Ein anderer Täter war mit einer schwarzen Kapuzenjacke der Marke "Adidas" mit weißen Applikationen an Kapuze und Ärmeln und einer weißen großflächigen Aufschrift an der Brust bekleidet. Zudem trug er eine schwar Jogginghose und schwarz-graue Sneaker mit weißem Rand an der Sohle. Ein weiterer Täter war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Schuhen mit weißem Symbol an der Seite und einer schwarzen Tragetasche bekleidet. Der vierte Täter trug eine schwarze Daunenjacke mit schwarzem Pelzrand an der Kapuze, blau-schwarze Arbeitshandschuhe, eine dunkelgraue Jeanshose sowie schwarze Sneaker. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.po lizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen.

2. Falsche Polizeibeamte ohne Erfolg,

Bad Camberg, Dienstag, 16.06.2026, 08:30 Uhr bis 09:15 Uhr

(je)In Bad Camberg haben sich Telefonbetrüger am Dienstagmorgen in mehreren Fällen als Polizeibeamte ausgegeben. Zwischen 08:30 Uhr und 09:15 Uhr kam es zu mehreren Anrufen bei verschiedenen Personen in Bad Camberg, bei denen sich der Anrufer als Polizei bzw. Kriminalpolizei ausgegeben hat. Es wurde mitgeteilt, dass man eine rumänische Bande festgenommen habe, die Überfälle in der näheren Umgebung begangen hätten. Bei diesen sei eine Liste aufgefunden worden, auf der auch die Namen der Angerufenen gestanden hätten. Alle Gespräche wurden daraufhin umgehend von den Angerufenen unterbrochen, es kam zu keinen Absprachen oder Vereinbarungen. Die Zielrichtung der Anrufe wird darin gelegen haben, sich Wertsachen der Angerufenen anzueignen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

3. Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte, Limburg, Tilemannstraße, Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 16.06.2026, 09:00 Uhr

(je)In dem Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Dienstagmorgen kam es in einer Kindertagesstätte in der Tilemannstraße zu einem versuchten Einbruch. Es wurden Hebelspuren an Fenstern und Türen festgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

4. Versuchter Einbruch in Lindenholzhausen, Limburg, Dietkircher Straße, Mittwoch, 17.06.2026, 01:35 Uhr

(je)In dem Stadtteil Lindenholzhausen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem versuchten Einbruch. Zwei unbekannten Täter verschafften sich unbefugten Zutritt zu einem Firmengelände in der Dietkircher Straße. Als sie das Diebesgut abtransportieren wollten, wurden sie jedoch von einem Zeugen gestört und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

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