PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann vor Eisdiele geschlagen +++ Diebstahl von Motorrad +++ Versuchter Einbruch an einer Garagentür +++ Motorradfahrer schwer verletzt +++ Verkehrsunfallflucht an parkendem PKW

Limburg (ots)

1. Mann vor Eisdiele geschlagen,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Montag, 15.06.2026, 12:30 Uhr

(je)Am Montagmittag kam es vor einer mobilen Eisdiele in Limburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Gruppe junger Männer. Der Mann saß ersten Ermittlungen zufolge gegen 12:30 Uhr vor einer mobilen Eisdiele in der Werner-Senger-Straße, als er mit einer Gruppe junger Männer in Streit geriet. Dabei habe einer von ihnen ihm unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt hierdurch leichte Verletzungen, an seiner Brille entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung Hospitalstraße. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und fahndet nach den Tatverdächtigen. Der Haupttäter konnte nicht beschrieben werden, aber alle Personen sollen männlich gewesen sein. Bei einer Person habe es sich um einen mittel- oder osteuropäischen Phänotyp im Alter von 20 - 25 Jahre gehandelt. Eine andere Person aus der Gruppe habe auffällig blonde Haare gehabt und eine Person sei ausschließlich grau gekleidet gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

2. Diebstahl von Motorrad,

Mengerskirchen, Poststraße, Sonntag, 14.06.2026, 15:30 bis Montag, 15.06.2026, 12:30 Uhr

(je)Von Sonntag auf Montag wurde in Mengerskirchen ein Motorrad von einem Firmengelände gestohlen. Dieses stand seit 15:30 Uhr am Sonntag verriegelt in der Hofeinfahrt in der Poststraße. Am Montag gegen 12.30 Uhr wurde schließlich der Diebstahl festgestellt. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine graue Aprilia Dorsoduro mit dem amtlichen Kennzeichen "LM-JO 29" und einem Wert von 6100 Euro. Hinweise zum Tathergang und zu einer möglichen Täterschaft sind nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

3. Versuchter Einbruch an einer Garagentür, Hadamar, Ringstraße, Montag, 01.06.2026 bis Samstag, 13.06.2026

(je)In einem Zeitraum von zwei Wochen haben unbekannte Täter in Hadamar versucht, sich Zutritt zu einer Garage zu verschaffen. Die unbekannten Täter haben in dem Tatzeitraum 01.06.2026 bis 13.06.2026 mit unbekanntem Hebelwerkzeug versucht, eine Garagentür eines Einfamilienhauses in der Ringstraße zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen.

4. Motorradfahrer schwer verletzt,

Weilmünster-Laimbach, Kreisstraße 420, Montag, 15.06.2026, 17:30 Uhr

(je)Am späten Montagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 420 bei Laimbach zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem Motorrad die K420 aus Richtung B456 kommend in Richtung Weilmünster-Laimbach. In einer leichten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad, fuhr geradeaus weiter in einen Straßengraben und von dort weiter geradeaus gegen einen Baum. Das Motorrad wurde durch den Zusammenstoß mit dem Baum in der Front stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Fahrer erlitt Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

5. Verkehrsunfallflucht an parkendem PKW, Elz, Pfortenstraße, Mittwoch, 10.06.2026, 11:30 bis 14:45 Uhr

(je)Am vergangenen Mittwoch entfernte sich ein PKW in Elz unerlaubt vom Unfallort und verursachte einen vierstelligen Sachschaden. Eine unbekannte Person verursachte zwischen 11:30 Uhr und 14:45 Uhr in der Pfortenstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Sachschaden an einem geparkten weißen Citroen Spacetourer. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

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