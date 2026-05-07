Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen aus Saarbrücken (PM der PI SB-Stadt vom 16. April 2026)

Saarbrücken (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der vermissten 14-Jährigen aus Saarbrücken(siehe PM der PI Saarbrücken-Stadt vom 16. April 2026) kann eingestellt werden.

Die Jugendliche wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder zu löschen.

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