PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mann belästigt Mädchen

Limburg (ots)

Mann belästigt Mädchen,

Weilmünster, Wolfenhausen, Freitag, 12.06.2026, 16 Uhr

(da)Am Freitagnachmittag belästigte ein Mann in Wolfenhausen ein Mädchen in einem Bus. Die 15-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit dem Bus der Linie 51 von Oberbrechen nach Weilburg. Während der Fahrt habe sich ein Unbekannter ihr genähert und sie gegen ihren Willen an der Brust berührt. Anschließend sei er ausgestiegen und in unbekannte Richtung davongelaufen. Die Polizei fahndet nun nach einem etwa 70 bis 75 Jahre alten Mann. Er war 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur mit dickem Bauch, einen grauen Schnauzbart und trug ein graues Jackett, darunter ein weißes T-Shirt und eine enge Jeans. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386-0 entgegen.

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