Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kipplaster kippt bei Bauarbeiten - schnelle Rettung in Werne

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Bochum (ots)

Am Montag gegen 13:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Einsatz am Werner Hellweg unweit der Hauptfeuer- und Rettungswache in Werne alarmiert. Auf einer Straßenbaustelle war ein Kipplaster während des Kippvorgangs umgestürzt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich, dass das Fahrzeug nicht vollständig auf der Seite lag, jedoch in einer instabilen Position stand. Der Fahrer befand sich unverletzt im Führerhaus, konnte dieses aber nicht eigenständig verlassen. Zunächst sicherte die Feuerwehr den LKW gegen ein weiteres Umkippen. Anschließend wurde der Fahrer über das Seitenfenster mithilfe einer Leiter aus dem Führerhaus gerettet. Die Rettung verlief ruhig und ohne Komplikationen, der Fahrer blieb unverletzt. Parallel dazu wurde die Einsatzstelle abgesichert. Die weitere Bergung des Fahrzeugs erfolgt durch eine spezialisierte Fachfirma. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Werne sowie die Ausbildungseinheit TOJ im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 14:10 Uhr beendet werden.

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