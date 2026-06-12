PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 53-Jährige aus Limburg vermisst

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Limburg (ots)

Limburg, Röntgenstraße,

Seit: Donnerstag, 11.06.2026, 17:00 Uhr

(fh)Aktuell wird die 53 Jahre alte Monica Türk aus Limburg vermisst. Frau Türk verließ ihre Wohnung in der Röntgenstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Derzeit könnte Frau Türk in Begleitung eines auffällig großen, älteren Mannes sein. Sie ist etwa 1,70 m groß, stottert und war zuletzt mit einem roten Kleid sowie Sandalen bekleidet.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. Diese können auch an jede andere Polizeidienststelle übermittelt werden.

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