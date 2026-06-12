PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ E-Scooter-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet +++ Unfall mit Verkehrsinseln

Limburg (ots)

1. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Dornburg-Langendernbach, Auf der Moll, Mittwoch, 10.06.2026, 05:00 Uhr bis Donnerstag, 11.06.2026, 11:30 Uhr

(re) Einbrecher trieben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Langendernbach ihr Unwesen.

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Moll" einzubrechen. Hierbei beschädigten sie ein Kellerfenster, welches standhielt, sodass die Einbrecher nicht ins Haus kamen. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu wenden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können.

Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

2. E-Scooter-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Donnerstag, 11.06.2026, 21:00 Uhr

(re) Ein E-Scooter-Fahrer fuhr am Donnerstag in Bad Camberg eine Fußgängerin an und verletzte sie dabei, bevor er flüchtete.

Am Donnerstagabend fuhr ein Unbekannter in der Frankfurter Straße verkehrswidrig mit seinem E-Roller auf dem Gehweg, als eine 73-jährige Anwohnerin aus dem Hauseingang auf den Gehweg trat. Der E-Scooter-Fahrer übersah die 73-Jährige und fuhr sie an, wodurch die Anwohnerin leicht verletzt wurde. Der Unbekannte hielt kurz an, gab der Geschädigten einen Zettel mit seinem angeblichen Namen und fuhr weiter. Die 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Identität des E-Roller-Fahrers konnte durch die Polizei bisher nicht geklärt werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu wenden.

3. Unfall mit Verkehrsinseln,

Weilburg, Bundesstraße 456, Donnerstag, 11.06.2026, 20:30 Uhr

(re) Ein Autofahrer verunfallte am Donnerstag auf der B456 mit zwei Verkehrsinseln, richtete dabei Schaden an und verletzte sich leicht.

Am Donnerstagabend war ein 22-Jähriger aus Mengerskirchen mit seinem Renault auf der Bundesstraße 456 in Richtung Weilburg unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr er zu schnell, verlor die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr zwei Verkehrsinseln und mehrere Straßenschilder, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. An den Verkehrsinseln und den Verkehrsschildern entstand Sachschaden und der Renault des 22-Jährigen erlitt einen Totalschaden. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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