Polizei Bochum

POL-BO: Großer Polizeieinsatz an Bochumer Gesamtschule - Alarm stellt sich als Fehlalarm heraus

Bochum (ots)

Im Bereich der Agnesstraße in Bochum-Grumme kam es am heutigen Montag, 8. Juni, zu einem größeren Polizeieinsatz an der Heinrich-Böll-Gesamtschule.

Gegen 10 Uhr wurde in der Schule ein Alarm ausgelöst. Die Polizei reagierte umgehend und entsandte zahlreiche Einsatzkräfte zum Schulgelände.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde der Schulkomplex umfassend durchsucht und überprüft. Nachdem sämtliche Bereiche abgesucht worden waren, konnten keine verdächtigen Feststellungen getroffen werden. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung ergaben sich nicht.

Anschließend wurde die Schule geräumt. Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal wurden geordnet aus dem Gebäude begleitet. Zur Unterstützung wurden auch Einsatzkräfte der Seelsorge, der Stadt Bochum und des Rettungsdienstes der Feuerwehr hinzugezogen.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden gegen 15.25 Uhr beendet.

Wie es zur Auslösung des Alarms kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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