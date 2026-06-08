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Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch bei Juwelier - Unbekannte werfen Gullydeckel in Schaufenster

Bochum (ots)

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft an der Huestraße in Bochum wurde in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni Schmuck entwendet.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen schlugen gegen 4.25 Uhr mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe ein. Im Anschluss entwendeten sie durch das entstandene Loch diversen Schmuck und flüchteten anschließend Richtung Hauptbahnhof.

Zeugen konnten die beiden Tatverdächtigen beobachten und wie folgt beschreiben: 

   - beide "eher klein" 
   - schlank 
   - schwarze Oberteile 
   - eine Person mit weißer Hose

Zum genauen Tathergang hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-4635 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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