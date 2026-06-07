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Polizei Bochum

POL-BO: Manipulierter E-Scooter: 16-Jähriger kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Unfall an der Kohlenstraße in Bochum: Ein E-Scooter-Fahrer (16, aus Bochum) ist am Freitagnachmittag, 5. Juni, mit einem Autofahrer (25, aus Bochum) zusammengestoßen. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen, sein Scooter war offenbar manipuliert.

Gegen 14 Uhr fuhr der 16-Jährige mit seinem E-Scooter nach aktuellem Kenntnisstand über den Fußgängerüberweg des Kreisverkehrs Kohlenstraße/Erzstraße. Dabei wurde er vom Fahrzeug des 25-Jährigen erfasst und leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte sperrten den Bereich bis ca. 17 Uhr. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine Manipulation des Scooters, der dadurch deutlich schneller fuhr als erlaubt. Sie stellten das Fahrzeug sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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