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Polizei Bochum

POL-BO: Kind (10) bei Unfall schwer verletzt

Witten (ots)

Am Freitag, 5. Juni, kam es in Witten-Bommern zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein zehnjähriger Junge schwer verletzt.

Eine Autofahrerin (45, aus Witten) befuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Bommerholzer Straße.

Nach aktuellem Kenntnisstand lief in Höhe der Hausnummer 10 plötzlich ein Junge (10, aus Witten) zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Dabei erlitt der Junge schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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