Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Linienbus: Sieben Personen verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, 5. Juni, in Bochum, an dem zwei Autos und ein Linienbus beteiligt waren, wurden sieben Personen leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.20 Uhr an der Kreuzung Friederikastraße/Hunscheidtstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58-jähriger Oberhausener mit seinem Auto die Friederikastraße in Fahrtrichtung Hattinger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Hunscheidtstraße hielt er an einem Stoppschild und beabsichtigte anschließend, geradeaus über die Kreuzung zu fahren. Aus bislang ungeklärten Gründen übersah er den sich von rechts auf der Hunscheidtstraße nähernden Linienbus und kollidierte mit diesem. Der 43-jährige Busfahrer aus Bochum versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dabei stürzten sechs Fahrgäste und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Beifahrer des Autos verletzte sich ebenfalls leicht.

Durch die Kollision mit dem Bus geriet das Auto ins Schleudern und touchierte ein weiteres Auto eines 58-jährigen Bochumers, das die Friederikastraße in Richtung Romanusplatz befuhr und mit zwei weiteren Insassen besetzt war. Diese blieben unverletzt.

Zwei Fahrgäste des Busses (68 und 53 Jahre aus Bochum) wurden zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten verblieben ohne Behandlung vor Ort.

Das Auto des Oberhauseners sowie der Bus waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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