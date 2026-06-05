Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Pommesbude - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in einen Imbiss an der Hüllerstraße/Marienstraße in Bochum-Wattenscheid am Donnerstag, 4. Juni, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich gegen 11.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann Zutritt zum Verkaufsraum der Pommesbude und entwendete die Kasse. Im Anschluss flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wird als schlank beschrieben. Er soll dunkle, schulterlange Haare gehabt haben und mit einer violetten Jacke, dunkler Hose und einer schwarzen Kappe bekleidet gewesen sein.

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter 0234 909-8405 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell