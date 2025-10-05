PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth/Odw.: Absperrpfosten angefahren, Verursacher flüchtig

Fürth/Odw. (ots)

Am Sonntag, den 05.10.2025 gegen 09:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Verein der Hundefreunde Rimbach und Umgebung e.V. ein Absperrpfosten beschädigt. Der Parkplatz befindet sich an der Fahrenbacher Straße und ist frei zugänglich. Zeugen konnten beobachten, wie ein weißer Kleinwagen (ähnlich eines KIA) aus Richtung Rimbach kommend auf den Parkplatz aufgefahren sei und beim Wiedereinfahren auf die Fahrenbacher Straße mit dem Absperrpfosten kollidierte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 100,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

