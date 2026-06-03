Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch: Kripo fahndet nach drei Personen in einem schwarzen Audi

Bochum (ots)

Nach einem Einbruchsversuch am frühen Mittwochmorgen, 3. Juni, in eine Kfz-Werkstatt in Bochum-Ehrenfeld fahndet die Kriminalpolizei nach drei Personen. Es werden Zeugen gesucht.

Mit einem schwarzen Audi fuhren die Täter gegen 0.30 Uhr an der Oskar-Hoffmann-Straße 61 (Ecke Universitätsstraße) vor. Zwei Männer stiegen aus (der dritte blieb bei laufendem Motor im Wagen), ergriffen einen Standaschenbescher und begannen, eine Scheibe der dortigen Kfz-Werkstatt zu beschädigen. Zeugen beobachteten kurz darauf, wie die beiden wieder zurück ins Auto stiegen und sich der Wagen entfernte.

Nach aktuellem Stand gelangten die Täter nicht ins Innere der Werkstatt.

Das Auto wird beschrieben als dunkler Audi A3 Kombi.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 Kriminalwache) um Hinweise.

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