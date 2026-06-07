Polizei Bochum

POL-BO: Kind (8) mit Cityroller von Auto erfasst

Bochum (ots)

Am Freitag, 5. Juni, ist ein 8-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Grumme leicht verletzt worden.

Gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 8-Jähriger aus Bochum mit seinem Cityroller, die Bergstraße in Höhe der Hausnummer 224 an einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr zu überqueren.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 25-Jährigen aus Herne, der aus der Josephinenstraße kommend den Kreisverkehr verließ und auf die Bergstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 8-Jährige leichte Verletzungen zu.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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