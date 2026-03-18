Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfall

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (17.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen in der Eberlestraße. Eine 24-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen 21.45 Uhr wollte die 70-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in die Kirchbergstraße einbiegen. Zeitgleich kam eine 24-jährige Autofahrerin entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 24-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung gegen die 70-Jährige. Die Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

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