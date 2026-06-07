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Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (48) wird schwer verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Herne (ots)

Nach einem Unfall am Freitagnachmittag, 5. Juni, in Herne-Baukau mit einem schwerverletzten E-Scooter-Fahrer sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer.

Nach Zeugenangaben warteten der gesuchte Autofahrer und der E-Scooter-Fahrer (48, aus Herne) gegen 17.20 Uhr verkehrsbedingt nebeneinander im Einmündungsbereich Heerstraße/Rottstraße (hinter dem Bahnübergang). Als sich beide Fahrzeuge schließlich in Bewegung setzten, um nach links auf die Rottstraße abzubiegen, streifte der Autofahrer wohl den 48-Jährigen, der daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Der Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der verletzten Herner kam ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter-Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille; ein Arzt entnahm eine Blutprobe.

Eine Beschreibung des gesuchten Autos liegt nicht vor.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Autofahrer sowie Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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