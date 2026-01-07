Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei sucht Hinweise
Lathen (ots)
In der Silvesternacht, am 01.01.2026 gegen 00:00 Uhr, kam es an der Kathener Dorfstraße in Lathen zu einer Sachbeschädigung an einer hölzernen Bushaltestelle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Haltestelle durch bislang unbekannte Täter mittels Feuer/Feuerwerkskörper beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.
Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 entgegen.
