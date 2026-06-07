Polizei Bochum

POL-BO: Vergeblicher Einbruchsversuch: Polizei fahndet nach drei jungen Männern

Herne (ots)

Sie versuchten vergeblich, in eine Wohnung einzudringen; jetzt fahndet die Polizei nach ihnen: Gesucht werden drei junge Tatverdächtige eines Einbruchsversuch in Herne-Holthausen - die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand klingelten zunächst zwei Männer am Samstagnachmittag, 6. Juni, gegen 14.10 Uhr an der Haustür des Gebäudes an der Mont-Cenis-Straße im Bereich Hännes-Adamik-Straße. Als niemand öffnete, kam eine dritte Person hinzu. Das Trio versuchte vergeblich, die Tür aufzuhebeln. Gegen 14.25 Uhr gaben die drei jungen Männer auf und flüchteten.

So werden die gesuchten Männer beschrieben:

1. Tatverdächtiger: 25-25 Jahre, 175-180 cm, kräftig, schwarze Haare (nach hinten gekämmt), schwarzer Ziegenbart, laut Zeugenaussage "südländisches" Aussehen; er trug eine schwarze Atemschutzmaske, eine schwarze Jogginghose sowie einen weißen Hoodie mit schwarzem Nike-Logo.

2. Tatverdächtiger: 18-25 Jahre alt, 170-180 cm groß; er trug eine schwarze Atemschutzmaske, ein schwarzes Basecap, eine graue Windjacke mit The-North-Face-Logo, weiße Schuhe sowie eine schwarze Adidas-Bauchtasche.

3. Tatverdächtiger: jünger als die anderen beiden, 170-180 cm groß, schlank, schwarze Haare; er trug eine grüne ZIP-Jacke, Blue Jeans, weiße Schuhe sowie einen Rucksack und ein Basecap.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 02323 950-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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