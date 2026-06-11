PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tätlicher Angriff auf Polizisten nach Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein +++ Tresor-Diebstahl aus Kino +++ Fahrraddiebstahl während Probefahrt +++

Limburg (ots)

1. Tätlicher Angriff auf Polizisten nach Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein, Limburg-Ahlbach, Klosterstraße, Donnerstag, 11.06.2026, 01:30 Uhr

(re) Bei einer Verkehrskontrolle eines alkoholisierten und führerscheinlosen Autofahrers in Limburg widersetzte dieser sich der Festnahme, indem er die Polizisten mit Faustschlägen angriff und leicht verletzte.

In der Nacht auf Donnerstag um 01:30 Uhr fiel einer Polizeistreife aus Limburg ein Renault in der Klosterstraße in Limburg-Ahlbach auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 30-jährige Fahrer aus Limburg keinen Führerschein besaß und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Bei der Festnahme wehrte sich der Fahrer mit mehreren Faustschlägen gegen die Beamten, zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Ein 28-jähriger Polizist erlitt eine leichte Verletzung im Gesicht, seine 38-jährige Kollegin erlitt leichte Verletzungen an den Händen. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Angreifer musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

2. Tresor-Diebstahl aus Kino,

Weilmünster, Hauptstraße, Dienstag, 09.06.2026, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 10.06.2026, 11:40 Uhr

(re) Ein Einbrecher entwendete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Tresor aus einem Kino in Weilmünster und verursachte bei seinem Einbruch erheblichen Sachschaden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22:00 Uhr und 11:40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Kino in der Hauptstraße ein und verschaffte sich über mehrere Räumlichkeiten Zutritt zum Mitarbeiterbereich, wo er einen Tresor entwendete. Hierbei verursachte er Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich und erbeutete Bargeld. Der Einbrecher konnte unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 entgegen.

3. Fahrraddiebstahl während Probefahrt,

Limburg, Dieselstraße, Mittwoch, 10.06.2026, 15:00 Uhr

(re) Ein bislang unbekannter Täter stahl am Mittwochnachmittag während einer Probefahrt ein hochwertiges E-Bike aus einem Fahrradgeschäft in Limburg und entkam unerkannt. Am Mittwochnachmittag um 15:00 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter während einer Probefahrt in einem Fahrradgeschäft in der Dieselstraße ein schwarzes E-Bike der Marke Cube, Modell Stereo Hybrid ONE44 im Wert von ca. 5000 EUR. Er konnte unerkannt entkommen. Der Mann konnte beschrieben werden als ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit schlanker Figur und einem gepflegten Erscheinungsbild. Er hatte schwarze, kurze Haare und trug ein schwarzes Poloshirt mit langen Ärmeln und er sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu wenden.

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