PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin, Limburg, Offheimer Weg, Dienstag, 09.06.2026, 07:00 Uhr

(re) Eine 46-jährige Frau aus Hadamar wurde am Dienstagmorgen in Limburg, Offheimer Weg im Bereich einer Bushaltestelle von einem 43-jährigen Autofahrer aus Limburg angefahren. Nach ersten Erkentnissen war die 46-Jährige auf die Straße gelaufen und mit dem PKW zusammengestoßen. Sie wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Limburgers wurde leicht beschädigt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell