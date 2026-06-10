PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
POL-LM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin
Limburg (ots)
Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin, Limburg, Offheimer Weg, Dienstag, 09.06.2026, 07:00 Uhr
(re) Eine 46-jährige Frau aus Hadamar wurde am Dienstagmorgen in Limburg, Offheimer Weg im Bereich einer Bushaltestelle von einem 43-jährigen Autofahrer aus Limburg angefahren. Nach ersten Erkentnissen war die 46-Jährige auf die Straße gelaufen und mit dem PKW zusammengestoßen. Sie wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Limburgers wurde leicht beschädigt.
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