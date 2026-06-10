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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin, Limburg, Offheimer Weg, Dienstag, 09.06.2026, 07:00 Uhr

(re) Eine 46-jährige Frau aus Hadamar wurde am Dienstagmorgen in Limburg, Offheimer Weg im Bereich einer Bushaltestelle von einem 43-jährigen Autofahrer aus Limburg angefahren. Nach ersten Erkentnissen war die 46-Jährige auf die Straße gelaufen und mit dem PKW zusammengestoßen. Sie wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Limburgers wurde leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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