PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Umhängetasche in Unterführung geraubt +++ Skoda gestohlen +++ Mehrere Fahrzeuge in Oberbrechen geöffnet

Limburg (ots)

1. Umhängetasche in Unterführung geraubt, Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 07.06.2026, 19:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde einem Mann am Bahnhof von Limburg die Bauchtasche geraubt. Den Angaben des 25-Jährigen nach sei er in einer Unterführung am Bahnhofsplatz von zwei Männern unvermittelt aufgefordert worden, ihnen Geld auszuhändigen. Als er dies verneinte, schubsten ihn die Männer und entrissen ihm seine mitgeführte Umhängetasche, ehe sie die Flucht antraten. Von einem der Unbekannten liegt eine Personenbeschreibung vor. Er soll etwa 1,75 m groß und etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart sowie braune kurze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Hose und einem braunen Shirt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr gestellt werden.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Skoda gestohlen,

Weilburg, Mauerstraße, Samstag, 06.06.2026, 14:30 Uhr bis Sonntag, 07.06.2026, 12:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wurde ein Skoda von einem Parkhaus in Weilburg entwendet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag gelangten die Täter in den Besitz des grauen Skoda Fabia mit dem Kennzeichen "LM-BG 132". Zuletzt war das Fahrzeug auf einem Parkdeck in der Mauerstraße abgestellt worden.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 bei der Kriminalpolizei in Limburg.

3. Mehrere Fahrzeuge in Oberbrechen geöffnet, Brechen, Oberbrechen, Grüner Weg, Samstag, 06.06.2026, 20:00 Uhr bis Sonntag, 07.06.2026, 09:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag öffneten Unbekannte mehrere in Oberbrechen geparkte Fahrzeuge. In der Kapellenstraße, im "Grüner Weg" und in der Straße "Vor der Hahn" öffneten die Langfinger jeweils unverschlossene Fahrzeuge und stahlen daraus kleinere Geldbeträge sowie persönliche Dokumente aus diesen.

Lassen Sie niemals Wertsachen wie Geld, Portemonnaie oder technische Geräte im Auto zurück! Nehmen Sie auch Taschen und Rucksäcke stets mit! Wertgegenstände, die von außen sichtbar sind, bieten Kriminellen Tatanreize!

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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