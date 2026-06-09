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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebe haben Kabel im Visier

Limburg (ots)

1. Diebstahl von Buntmetall aus Schuppen Weilmünster-Essershausen, Waldfrieden, 26.05.2026, 10:00 Uhr bis 05.06.2026, 10:00 Uhr

(re) Zwischen dem 26.05.2026 und dem 05.06.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem landwirtschaftlich genutzten Schuppen in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs von Weilmünster-Essershausen eine größere Menge Buntmetall in Form von Kabeln. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort in der Straße "Waldfrieden".

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu wenden.

2. Buntmetalldiebstahl von Baustelle,

Limburg, Siemensstraße, Montag, 03.06.2026 16:30 Uhr bis Montag, 08.06.2026 08:30

(re) Zwischen dem 03.06.2026 und dem 08.06.2026 trieben Diebe auf einer Baustelle in der Siemensstraße in Limburg ihr Unwesen. Die Täter begaben sich auf unbekannte Art und Weise zur Baustelle in der Hauptstraße. Von dieser entwendeten sie eine größere Menge Buntmetall in Form von Kabeln und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Polizeistation in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer 06431 91400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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